Зеленский подписал закон о Госбюджете-2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» № 1928-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали закона, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Согласно документу:

доходы Государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1 трлн 323,9 млрд грн (что на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше запланированных на 2021 год);

Государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1 трлн 323,9 млрд грн (что на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше запланированных на 2021 год); расходы – на уровне 1 трлн 499,4 млрд грн (что на 4,2% или на 61,1 млрд грн больше, чем на текущий год);

– на уровне 1 трлн 499,4 млрд грн (что на 4,2% или на 61,1 млрд грн больше, чем на текущий год); предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 188,8 млрд грн (3,5% ВВП );

установлен в размере 188,8 млрд грн (3,5% ); закон предусматривает поэтапный рост размера прожиточного минимума на 8,2%. Так, для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он составит 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн;

на 8,2%. Так, для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он составит 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн; повышение минимальной заработной платы с 1 октября 2022 года до 6700 грн;

платы с 1 октября 2022 года до 6700 грн; в сфере здравоохранения 157,3 млрд грн предусмотрено на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, 4,3 млрд грн на бюджетную программу «Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями», 2,6 млрд грн – на проведение вакцинации населения от COVID -19;

157,3 млрд грн предусмотрено на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, 4,3 млрд грн на бюджетную программу «Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями», 2,6 млрд грн – на проведение вакцинации населения от -19; образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам запланирована в размере 108 млрд грн. На выплату стипендий предусмотрено 5,1 млрд грн; на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, выплату временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом І или II групп – 66 млрд грн;

из государственного бюджета местным бюджетам запланирована в размере 108 млрд грн. На выплату стипендий предусмотрено 5,1 млрд грн; на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, выплату временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом І или II групп – 66 млрд грн; на жилищные субсидии населению в государственном бюджете на следующий год заложено 38,4 млрд грн;

населению в государственном бюджете на следующий год заложено 38,4 млрд грн; на программу «еПоддержка» , в рамках которой государство будет оказывать помощь в объеме 1 тыс. грн гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID -19, в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн;

, в рамках которой государство будет оказывать помощь в объеме 1 тыс. грн гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против -19, в госбюджете на 2022 год предусмотрено 3 млрд грн; на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 267,2 млрд грн (что на 14,9 млрд грн больше, чем в этом году);

предусмотрены расходы в размере 267,2 млрд грн (что на 14,9 млрд грн больше, чем в этом году); на развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения запланировано выделить 42,2 млрд грн; на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 24,6 млрд грн;

государственного значения запланировано выделить 42,2 млрд грн; на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 24,6 млрд грн; на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок заложено 5,2 млрд грн; на развитие аэропортов – 3,55 млрд грн; на развитие городского пассажирского транспорта – 1 млрд грн.

На 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.