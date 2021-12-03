Зеленский подписал закон о Госбюджете-2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» № 1928-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 года.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали закона, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Согласно документу:
На 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.
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