Фотобанк Getty Images выходит на биржу и рассчитывает на оценку в $5 млрд

Один из крупнейших фотобанков мира Getty Images объявил, что выйдет на биржу из-за слияния со SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II, созданной компаниями CC Capital и Neuberger Berman, говорится на сайте платформы, на которую ссылается Forbes.
SPAC (Special purpose acquisition company) – это компании без активов, которые создаются специально под IPO и будущего слияния с компанией, которая хочет выйти на биржу.
В ходе сделки компания рассчитывает получить оценку $4,8 млрд, говорится в сообщении. Getty привлечет около $1,2 млрд, которые планируется направить, в частности, на сокращение существующих долгов компании. Платформа отмечает, что сделка позволит увеличить доступный объем денег для роста доходов.
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Соучредитель и глава Getty Images Марк Гетти назвал эту сделку очередной вехой в трансформации компании.
«Будучи публичной компанией, Getty Images сможет активно инвестировать в новые решения для продуктов и услуг, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов – от крупных корпораций и агентств до малого бизнеса и частных лиц. Это укрепит наши позиции», – отметил он.
По его словам, в Getty Images есть значительные возможности для ускорения роста доходов «благодаря уникальной библиотеке и эксклюзивной сети авторов, лояльности клиентов и регулярным доходам от подписки».
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года. После закрытия сделки акции Getty Images будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY.
Getty Images была основана в 1995 году. Компания уже была публичной компанией до 2008 года, тогда ее акции выкупила инвесткомпания Hellman & Friedman. В 2018 году семья Гетти вернула контроль над компанией. Слухи о том, что сервис может провести IPO, появились в 2012 году, об этом рассказывали источники Financial Times.
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