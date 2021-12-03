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Стартовали продажи Honor 60 и Honor 60 Pro

Стартовали продажи Honor 60 и Honor 60 Pro

Компания Honor начала продажи смартфонов серии Honor 60.

Первым регионом, где новинки появились в продаже, стал Китай. Там пользователям предлагаются такие вариации Honor 60 и Honor 60 Pro:

  • Honor 60 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — 424 доллара;
  • Honor 60 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 471 доллар;
  • Honor 60 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 518 долларов;
  • Honor 60 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 581 доллар;
  • Honor 60 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 628 долларов.


Фото: IThome

Среди особенностей Honor 60 Pro — 6,78-дюймовый экран OLED, загнутый на четыре кромки, разрешением Full HD+ (2652 × 1200 пикселей), с частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальная камера на 50 Мп, основная тройная камера (108 Мп, 50 Мп и 2 Мп), SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 66 Вт, поддержка Wi-Fi 6 и NFC.

Из главных отличий Honor 60 от старшей модели — загнутый на боковые грани экран OLED диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей), фронтальная камера на 32 Мп, основная тройная камера (108 Мп, 8 Мп и 2 Мп).

По материалам iXBT.com
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