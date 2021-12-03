Louis Vuitton выпустит еще одни умные часы

В Сети появились сведения о подготовке французским домом моды Louis Vuitton ещё одних умных часов. Согласно данным ресурса Gadgets and Wearables, Louis Vuitton объявила о предстоящем выходе смарт-часов Tambour Horizon Light Up. Первоначально это объявление было опубликовано в ряде изданий, включая HypeBeast, HypeBae и Wareable, но затем его удалили.

Ресурс The Verge обратился за комментариями в Louis Vuitton и его материнскую компанию LVMH, которые подтвердили, что часы существуют, но не предоставили никаких дополнительных деталей.

Согласно опубликованному фото, новинка обладает круглым экраном, как и её предшественник, но с добавлением набора из 24 светодиодных элементов вокруг постоянно включённого дисплея. Сам экран покрыт изогнутым стеклом из сапфира.

Новая модель будет доступна в корпусе из полированной стали, а также матовом коричневом (Matte Brown) или матовом чёрном (Matte Black) вариантах. Louis Vuitton заявляет, что версия Matte Brown является «отражением одного из знаковых исторических кодов Дома мод».



Фото: Louis Vuitton

Что касается функциональности, Tambour Horizon Light Up имеют такие функции, как отслеживание физической активности, качества сна и сердечного ритма. Доступ к этим данным можно получить, проводя вправо по дисплею, который открывает вкладку «Мой день». Проведение пальцем вниз по циферблату открывает доступ к уведомлениям смартфона.

Те, кто часто путешествует, смогут хранить свои планы поездок и посадочные талоны в разделе «Моё путешествие». Доступ к нему можно получить, проведя пальцем влево по экрану. Подробности о программном обеспечении довольно расплывчаты. Сообщается, что новые смарт-часы работают под управлением проприетарной ОС, которая была «создана для iPhone», но также совместима с Android и HarmonyOS.

Пользователю предоставляется выбор из восьми различных циферблатов. Можно также настроить вид циферблата, добавив свои инициалы, выбрав цвет и шрифт. Также сообщается, что смарт-часы оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 4100 с 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт флеш-памяти.