0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Louis Vuitton выпустит еще одни умные часы

Louis Vuitton выпустит еще одни умные часы

В Сети появились сведения о подготовке французским домом моды Louis Vuitton ещё одних умных часов. Согласно данным ресурса Gadgets and Wearables, Louis Vuitton объявила о предстоящем выходе смарт-часов Tambour Horizon Light Up. Первоначально это объявление было опубликовано в ряде изданий, включая HypeBeast, HypeBae и Wareable, но затем его удалили.

Ресурс The Verge обратился за комментариями в Louis Vuitton и его материнскую компанию LVMH, которые подтвердили, что часы существуют, но не предоставили никаких дополнительных деталей.

Согласно опубликованному фото, новинка обладает круглым экраном, как и её предшественник, но с добавлением набора из 24 светодиодных элементов вокруг постоянно включённого дисплея. Сам экран покрыт изогнутым стеклом из сапфира.

Новая модель будет доступна в корпусе из полированной стали, а также матовом коричневом (Matte Brown) или матовом чёрном (Matte Black) вариантах. Louis Vuitton заявляет, что версия Matte Brown является «отражением одного из знаковых исторических кодов Дома мод».


Фото: Louis Vuitton

Что касается функциональности, Tambour Horizon Light Up имеют такие функции, как отслеживание физической активности, качества сна и сердечного ритма. Доступ к этим данным можно получить, проводя вправо по дисплею, который открывает вкладку «Мой день». Проведение пальцем вниз по циферблату открывает доступ к уведомлениям смартфона.

Те, кто часто путешествует, смогут хранить свои планы поездок и посадочные талоны в разделе «Моё путешествие». Доступ к нему можно получить, проведя пальцем влево по экрану. Подробности о программном обеспечении довольно расплывчаты. Сообщается, что новые смарт-часы работают под управлением проприетарной ОС, которая была «создана для iPhone», но также совместима с Android и HarmonyOS.

Пользователю предоставляется выбор из восьми различных циферблатов. Можно также настроить вид циферблата, добавив свои инициалы, выбрав цвет и шрифт. Также сообщается, что смарт-часы оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 4100 с 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт флеш-памяти.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.