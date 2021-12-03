Китайский стартап показал прототип ультратонких и легких VR-очков, которые можно носить долго

Китайский стартап EM3, специализирующий на технологиях виртуальной реальности, продемонстрировал прототип ультратонкой и лёгкой гарнитуры виртуальной реальности Ether. Его толщина составляет всего 6,8 мм, вес — около 37 г. Внешне устройство скорее можно отнести к очкам, нежели к гарнитуре.

EM3 отметил, что из-за веса и размеров нынешних VR-шлемов у пользователей возникает физиологический дискомфорт спустя примерно 20 минут после начала использования, что сильно ограничивает их в VR-играх. Для других сценариев метавселенной, таких как социальные сети, онлайн-образование, обучение, творчество, проведение конференций и саммитов, потребуется более лёгкое и меньшее по размеру решение.

Многие компании пытались уменьшить толщину гарнитур VR, однако добиться этого сложно из-за ограничений оптики.



Фото: prnewswire.com

Прототип VR-очков EM3 Ether имеет два микродисплея с разрешением 2560 × 2560 пикселей в полноцветном режиме. Поле зрения (FOV) каждого дисплея составляет 80°. EM3 утверждает, что при использовании микродисплеев большего формата можно увеличить этот показатель до 100°, в то время как общая толщина стекла не изменится.

Согласно EM3, Ether используют «уникальный ближний оптический модуль, который соединяет полный спектр света на небольшом отрезке для достижения точной визуализации, тем самым значительно уменьшая толщину VR-очков».

Прототип Ether можно подключить к смартфону. EM3 планирует выпустить на рынок VR-очки на основе этого прототипа в конце 2022 года.