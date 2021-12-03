Китайский стартап показал прототип ультратонких и легких VR-очков, которые можно носить долго

Китайский стартап EM3, специализирующий на технологиях виртуальной реальности, продемонстрировал прототип ультратонкой и лёгкой гарнитуры виртуальной реальности Ether. Его толщина составляет всего 6,8 мм, вес — около 37 г. Внешне устройство скорее можно отнести к очкам, нежели к гарнитуре.
EM3 отметил, что из-за веса и размеров нынешних VR-шлемов у пользователей возникает физиологический дискомфорт спустя примерно 20 минут после начала использования, что сильно ограничивает их в VR-играх. Для других сценариев метавселенной, таких как социальные сети, онлайн-образование, обучение, творчество, проведение конференций и саммитов, потребуется более лёгкое и меньшее по размеру решение.
Многие компании пытались уменьшить толщину гарнитур VR, однако добиться этого сложно из-за ограничений оптики.
Фото: prnewswire.com
Прототип VR-очков EM3 Ether имеет два микродисплея с разрешением 2560 × 2560 пикселей в полноцветном режиме. Поле зрения (FOV) каждого дисплея составляет 80°. EM3 утверждает, что при использовании микродисплеев большего формата можно увеличить этот показатель до 100°, в то время как общая толщина стекла не изменится.
Согласно EM3, Ether используют «уникальный ближний оптический модуль, который соединяет полный спектр света на небольшом отрезке для достижения точной визуализации, тем самым значительно уменьшая толщину VR-очков».
Прототип Ether можно подключить к смартфону. EM3 планирует выпустить на рынок VR-очки на основе этого прототипа в конце 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр финансов рассказал, чем закончится налоговая амнистияВчера, 10:14 - 1986 12
В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатойВчера, 19:23 - 698 6
Как владельцу продать землю, если она в аренде (инфографика)Позавчера, 21:02 - 1817 4
Экономический паспорт: в каких случаях деньгами можно будет воспользоваться до 18 летВчера, 08:24 - 1450 2
Как уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50%Вчера, 12:20 - 4270
Докупить стаж к пенсии: как произвести перерасчет пенсии с учетом страхового стажаВчера, 09:34 - 2992
Кто в Украине зарабатывает меньше всего: список вакансийВчера, 17:03 - 2093
Министр финансов рассказал, чем закончится налоговая амнистияВчера, 10:14 - 1986 12
Экономический паспорт: в каких случаях деньгами можно будет воспользоваться до 18 летВчера, 08:24 - 1450 2
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1143
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1724 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1853
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 504
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1516 1