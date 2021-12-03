Vivo показала OriginOS Ocean: полностью новый интерфейс с глубокой кастомизацией

Компания vivo представила новую версию своей фирменной прошивки OriginOS — Ocean. Она кардинально отличается от классического Android и привносит множество уникальных дизайнерских и функциональных решений.

В OriginOS Ocean поменяли практически всё и везде — пользователя встречают новый экран блокировки и главный экран. Vivo продолжает развивать идею динамических иконок приложений, позволяя менять их размер и форму, чтобы они сразу предоставляли доступ к разным функциям.

Появилось ещё больше возможностей по кастомизации интерфейса с возможностью изменения всей темы целиком, так и отдельных элементов. Например, каждой папке можно выбрать свой цвет. Особое внимание было уделено музыкальному плееру, который кардинально отличается от аналогов своим видом и тоже поддерживает полную кастомизацию.

Были полностью переработаны стандартные приложения, анимации, меню уведомлений и быстрые настройки. Появилась поддержка динамических тем на основе цветовой палитры обоев, как в Android 12 от Google. На экране блокировки стало доступно больше возможностей для быстрого использования камеры, оплаты покупок и других функций.

Первыми OriginOS Ocean получат владельцы смартфонов vivo X70 Pro, vivo X70 Pro и iQOO 7 уже 30 декабря этого года.