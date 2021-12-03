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Samsung придумала часы с поворотным и растягиваемым экраном

Samsung придумала часы с поворотным и растягиваемым экраном

Смарт-часы с растягиваемым экраном — не самая необычная идея инженеров из Samsung. Широкому кругу лиц стал доступен один из самых больших патентов компании на впечатляющие 113 страниц, описывающий часы с вращающимся и одновременно растягиваемым дисплеем, который к тому же поддерживает работу со стилусом.

В патенте описываются смарт-часы квадратной формы с безрамочным экраном и встроенной в него камерой. Они также оснащены коронкой, как Apple Watch, что несвойственно устройствам Samsung.


Изображение: LetsGoDigital

Самое интересное, что корпус часов вместе с экраном могут растягиваться. В результате часы могут увеличиваться в размере в два раза, превращаясь в небольшой смартфон на запястье. Но и на этом идеи южнокорейских инженеров не заканчиваются: они также предлагают сделать этот экран поворотным, чтобы он располагался перпендикулярно или вдоль руки.

Но только способностью увеличиваться и вращением экрана всё не ограничивается. В патенте также говорится о возможности использовать вместе с часами стилус, что может быть вполне оправдано с учётом небольшого размера всех элементов на таком дисплее.

По материалам 4PDA
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