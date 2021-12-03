Motorola представила флагман с фронтальной камерой в 60 мегапикселей

Motorola, которая является суббрендом китайской компании Lenovo, представила новый смартфон Motorola Edge X30 в двух вариантах.
Об этом сообщает GSM Arena.
Первый вариант Motorola Edge X30 имеет 17-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана в 144 Гц.
В устройстве установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 и батарея с мощностью 5 тысяч мегаампер в час. Операционная память устройства с операционной системой Android 12 составляет 8 или 12Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб. Селфикамера, расположенная под экраном, имеет 60 Мп.
Продажа этой модели начнется 15 декабря.
Motorola Edge X30. Фото: Motorola
Вторая версия Motorola Edge S30 имеет IPS LCD-дисплей диагональю 17,3 см с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана от 48 до 144 Гц, процессор Snapdragon 888+ и батарею мощностью 5 тысяч мегаампер в час.
Операционная память устройства с операционной системой Android 11 равна 6 или 12 Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб. Установлена селфикамера 16Мп, а на обратной стороне – еще 3 камеры: 106 Мп, 13 Мп и 2 Мп.
Motorola Edge S30. Фото: Motorola
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