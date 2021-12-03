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Стоимость новогоднего стола за год выросла на четверть

Стоимость новогоднего стола за год выросла на четверть

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет на 25%. Перед праздниками стол может прибавить в цене еще 3−4% из-за ажиотажного спроса на продукты.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«На сегодняшний момент по сравнению с прошлогодним годом, за аналогичную дату, потребительская корзина украинца выросла примерно на четверть, то есть на 25%. Что касается новогоднего стола, то я думаю, что цифры будут очень похожи», — рассказал Пендзин.

По его словам, это связано с общим подорожанием продуктов питания.

«Также это связано с тем, что в принципе и в мире на сегодняшний момент мы имеем достаточно большой рост цен на продовольствие. По данным международной организации продовольствия FAO, индекс роста цен на продовольствие в мире составил 32% за год», — сказал Пендзин.

Также он заметил, что вполне возможно, что перед праздниками будут дополнительные подорожания, которые связаны с ажиотажным спросом.

«Как правило, это плюс-минус 3−4% к среднему росту цен. Если мы говорим о (росте стоимости новогоднего стола, — ред.) на 25%, то так будет где-то под 30%», — рассказал Пендзин.

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По материалам УНН
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