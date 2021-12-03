Meta представила приложение на основе виртуальной реальности

Компания Meta, которая ранее называлась Facebook, в рамках создания «метамира» представила приложение Horizon Worlds на основе виртуальной реальности.
Об этом сообщает CNBC.
Пользователи приложения с помощью гарнитуры виртуальной реальности смогут создать безногого «аватара», который будет гулять в анимационном виртуальном мире. Там они будут иметь возможность играть в игры и взаимодействовать с «аватарами» других пользователей.
Вход в приложение будет возможен пользователям в возрасте от 18 лет в США и Канаде.
В отличие от ранее представленной бета-версии Horizon Worlds, сейчас пользователям не нужно получать приглашение, чтобы войти в приложение.
Отмечается, что в октябре во время презентации «метамира» компания Марка Цукерберга заявила, что планирует инвестировать около 10 млрд долл. в течение следующего года для разработки технологий по созданию «метамира».
Напомним, 28 октября основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании – теперь она будет называться Meta. По его словам, корпорация отныне будет сосредотачиваться на разработке новой расширенной виртуальной платформы. Ее цель заключается в реализации «метамира», основанного на программных продуктах, сервисах и устройствах, которые будут воссоздавать виртуальную реальность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»11 ч. назад - 2122 45
Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: главные показатели13 ч. назад - 527 12
В МВД анонсировали новые методы контроля водителей18 ч. назад - 3916 4
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных граждан10 ч. назад - 2005 3
Прямые иностранные инвестиции на конец года достигнут $6,5 миллиарда14 ч. назад - 188 2
Wizz Air объявил распродажу билетов за 2 евро7 ч. назад - 4606 1
В МВД анонсировали новые методы контроля водителей18 ч. назад - 3916 4
С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»11 ч. назад - 2122 45
Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных граждан10 ч. назад - 2005 3
В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы17 ч. назад - 1684
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1045
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1633 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1772
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 484
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1443 1