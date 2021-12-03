Meta представила приложение на основе виртуальной реальности

Компания Meta, которая ранее называлась Facebook, в рамках создания «метамира» представила приложение Horizon Worlds на основе виртуальной реальности.

Об этом сообщает CNBC.

Пользователи приложения с помощью гарнитуры виртуальной реальности смогут создать безногого «аватара», который будет гулять в анимационном виртуальном мире. Там они будут иметь возможность играть в игры и взаимодействовать с «аватарами» других пользователей.

Вход в приложение будет возможен пользователям в возрасте от 18 лет в США и Канаде.

В отличие от ранее представленной бета-версии Horizon Worlds, сейчас пользователям не нужно получать приглашение, чтобы войти в приложение.

Отмечается, что в октябре во время презентации «метамира» компания Марка Цукерберга заявила, что планирует инвестировать около 10 млрд долл. в течение следующего года для разработки технологий по созданию «метамира».

Напомним, 28 октября основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании – теперь она будет называться Meta. По его словам, корпорация отныне будет сосредотачиваться на разработке новой расширенной виртуальной платформы. Ее цель заключается в реализации «метамира», основанного на программных продуктах, сервисах и устройствах, которые будут воссоздавать виртуальную реальность.