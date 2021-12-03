Банки снизили ставки по кредитам для населения

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что средние ставки по кредитам снизились на 2,0 п.п.

Как свидетельствуют данные Национального банка, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2021 года в национальной валюте составляли 31,9% годовых.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,8 п.п. до 3,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре не изменились – 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,0% до 3,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,1% до 1 048 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 239 млрд гривен, предприятий – вырос на 1,3% до 784 млрд гривен.

Справка Finance.ue:

Правление Национального банка Украины 9 декабря 2021 года приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых;

в III квартале 2021 года банковский сектор Украины ускорил рост кредитования, что больше всего проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.