Банки снизили ставки по кредитам для населения

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что средние ставки по кредитам снизились на 2,0 п.п.
Как свидетельствуют данные Национального банка, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2021 года в национальной валюте составляли 31,9% годовых.
Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,8 п.п. до 3,4% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре не изменились – 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,0% до 3,3%.
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,1% до 1 048 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 239 млрд гривен, предприятий – вырос на 1,3% до 784 млрд гривен.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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