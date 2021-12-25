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Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантов

Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантов

Нынешний пакет из пяти законопроектов о множественном гражданстве, предложенных Зеленским, не предусматривает конституционных изменений. Однако он может разрешить диаспорянам иметь два или более гражданств и призван вернуть таких украинцев, дав им возможность не разрывать связей со страной, в которой они провели значительную часть своей жизни.

«Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», — сказал Зеленский, выступая в Раде 1 декабря 2021 года.

По информации НВ, законопроекты Зеленского ВР начнет рассматривать уже после Нового года.

30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантов, проживающих там:
  • Россия 3 млн 269 тыс. (количество украинских мигрантов, тыс. человек)
  • США 414,2 тыс.
  • Казахстан 353,2 тыс.
  • Италия 246,3 тыс.
  • Германия 241,4 тыс.
  • Беларусь 222,9 тыс.
  • Польша 218,7 тыс.
  • Израиль 131,3 тыс.
  • Узбекистан 124,3 тыс.
  • Чехия 110,3 тыс.
  • Испания 94,1 тыс.
  • Канада 77,7 тыс.
  • Венгрия 55,6 тыс.
  • Португалия 47,3 тыс.
  • Молдова 42,5 тыс.
  • Латвия 31,1 тыс.
  • Кыргызстан 26,2 тыс.
  • Великобритания 23,7 тыс.
  • Эстония 22,4 тыс.
  • Греция 18,9 тыс.
  • Румыния 18,3 тыс.
  • Австралия 18,2 тыс.
  • Франция 17,4 тыс.
  • Грузия 12,1 тыс.
  • Литва 11,4 тыс.
  • Словакия 10,8 тыс.
  • Швеция 10,6 тыс.
  • Дания 10,5 тыс.
  • Швейцария 10,4 тыс.
  • Болгария 10,1 тыс.
По материалам НВ
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