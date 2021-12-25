Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантов

Нынешний пакет из пяти законопроектов о множественном гражданстве, предложенных Зеленским, не предусматривает конституционных изменений. Однако он может разрешить диаспорянам иметь два или более гражданств и призван вернуть таких украинцев, дав им возможность не разрывать связей со страной, в которой они провели значительную часть своей жизни.

«Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», — сказал Зеленский, выступая в Раде 1 декабря 2021 года.

По информации НВ, законопроекты Зеленского ВР начнет рассматривать уже после Нового года.