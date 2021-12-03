Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января — эксперт

Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января. Виной всему рост цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы. Вместе с этим прайсы вырастут не так существенно, как могли бы.

Их могли подстегнуть еще и обязательства производителей устанавливать на машине обязательные опции, такие как датчики застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчики света и т. п. Но, как рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, они инициировали перенос этих изменений на 2025 год.

Таким образом с Нового года цены вырастут не на 5−8%, как могли бы, а всего на несколько процентов.

Кто и почему поднимет цены. Как заметил Олег Назаренко, о предстоящем росте ценников уже заявили ряд мировых производителей.

Например, Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes — на 2%, Nissan и Honda тоже объявили о подорожании, но пока не раскрыли деталей.

Изменение стоимости «приурочено» к началу нового финансового года, который у европейских компаний начнется как раз 1 января, в отличие от некоторых японских конкурентов, где это произойдет в марте.

Традиционно под конец уходящего года финансовые отделы корпораций уведомляют своих акционеров об ожидаемых нормах прибыли, рентабельности, о том, по каким ценам весь ближайший год будут продаваться автомобили. В дальнейшем они должны придерживаться обозначенной «финансовой дисциплины».

«Никто не поднимает цены спекулятивно из-за того, что, например, на рынке дефицит», — подчеркнул Назаренко.

По его словам, крупнейшим автопроизводителям будет трудно сохранить норму прибыли на прежнем уровне, подняв цены всего на 2−3%. Ведь алюминий и сталь подорожали на 5−10%. Выросли в цене и медь, и золото — хотя его и используют немного — для контактов.

Председатель Института исследований авторынка (ИИА) Станислав Бучацкий отметил, что дорожают не только новые автомобили. По его словам, мировой кризис автопроизводства продолжается не первый месяц и оказывает влияние на украинский рынок. Подорожание металлов и другого сырья, используемого в индустрии, наложилось на нехватку микропроцессоров.

«В Европе уже сегодня огромная нехватка автомобилей, как новых, так и подержанных — из-за кризиса полупроводников и чипов. То есть производителям не хватает этих комплектующих, соответственно новые машины не сходят с конвейеров, не попадают в салоны, люди не могут купить новые машины», — отметил он.

Как следствие, добавляет эксперт, автовладельцы не продают свои старые машины, и те не попадают на вторичный рынок.

Другая тенденция — вместо покупки нового транспорта потребители выбирают авто до трех лет, так как их можно приобрести без проволочек и дешевле.

На сколько подорожают. Ошибочно считать, что если в Европе машины подорожают на 2−3%, то в нашей стране рост должен быть больше, уверен Олег Назаренко. «Цены там выше, чем в Украине. Это связано с покупательской способностью», — констатировал глава ВААИД.

В Германии понимают, что рядовому немцу с ежемесячной зарплатой 5 тыс. евро не проблема за полгода накопить 25 тыс. евро для покупки авто. «А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет, как минимум «, — констатировал он.

Понимая, что в нашей стране экономическая ситуация другая, а рынок «терять не хочется», автопроизводители могут продавать у нас свои товары с невысокой рентабельностью, рассчитывая в будущем заработать на запчастях.

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