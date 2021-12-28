Кто имеет право на скидку 50% при покупке полиса ОСАГО

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие категории граждан могут воспользоваться льготой при покупке полиса ОСАГО.

Как отметили в Моторно-транспортном страховом бюро, есть несколько категорий граждан, которые имеют право на оформление договора ОСАГО за 50% его стоимости (п. 13.2 Закона «Об ОСАГО»).

К ним относятся:

участники войны;

лица с инвалидностью II группы;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

пенсионеры.

Для получения льготы предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см 3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Кроме того, указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

Справка Finance.ua:

как сообщалось ранее, оформление ДТП с льготником происходит только при участии полиции;

если водитель не нарушал ПДД и не является участником ДТП , то полицейский не имеет права требовать полис страхования. Когда полицейский имеет право требовать полис страхования у водителя — читайте по ссылке;

кстати, в Украине планируют запустить новый цифровой сервис, который сможет определять страховой полис.

Кстати, на Finance.ua действует сервис оформления электронных полисов автогражданки. Благодаря ему вы можете быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО всего за 15 минут.