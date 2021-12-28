Кто имеет право на скидку 50% при покупке полиса ОСАГО

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие категории граждан могут воспользоваться льготой при покупке полиса ОСАГО.
Как отметили в Моторно-транспортном страховом бюро, есть несколько категорий граждан, которые имеют право на оформление договора ОСАГО за 50% его стоимости (п. 13.2 Закона «Об ОСАГО»).
К ним относятся:
Для получения льготы предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Кроме того, указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.
Кстати, на Finance.ua действует сервис оформления электронных полисов автогражданки. Благодаря ему вы можете быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО всего за 15 минут.
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