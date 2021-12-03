В начале 2023 года появится электрический Chevrolet Silverado

Серийное производство нового электрического пикапа Chevrolet Silverado начнется в первых месяцах 2023 года, а не в конце 2022 года, как ожидалось ранее. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент GM по глобальной разработке продуктов Дуг Паркс.

В последнее время в США многие почти сошли с ума из-за электрических пикапов. General Motors уже выпустил электрический пикап GMC Hummer. Его специальная версия Edition 1 стоит 109 000 долларов.

В свою очередь, электрический пикап Rivian R1T почти на 40 000 дешевле. Весной 2022 года в США начнутся продажи еще одного электрического пикапа – Ford F-150 Lightning. Его цена составит от 70 000 долларов.

И вот на этом фоне Chevrolet планирует выпустить свой собственный электрический пикап Silverado. Его официальная премьера состоится в начале 2022 года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.