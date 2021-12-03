В начале 2023 года появится электрический Chevrolet Silverado

Серийное производство нового электрического пикапа Chevrolet Silverado начнется в первых месяцах 2023 года, а не в конце 2022 года, как ожидалось ранее. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент GM по глобальной разработке продуктов Дуг Паркс.
В последнее время в США многие почти сошли с ума из-за электрических пикапов. General Motors уже выпустил электрический пикап GMC Hummer. Его специальная версия Edition 1 стоит 109 000 долларов.
В свою очередь, электрический пикап Rivian R1T почти на 40 000 дешевле. Весной 2022 года в США начнутся продажи еще одного электрического пикапа – Ford F-150 Lightning. Его цена составит от 70 000 долларов.
И вот на этом фоне Chevrolet планирует выпустить свой собственный электрический пикап Silverado. Его официальная премьера состоится в начале 2022 года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.
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