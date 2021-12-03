Mercedes-Benz получил разрешение ездить на автопилоте в Германии первее Tesla

Компания Mercedes-Benz получила разрешение регулирующих органов на использование системы автономного управления на некоторых дорогах Германии. И что важно, раньше чем Tesla, что можно считать неоспоримым преимуществом на одном из самых конкурентных автомобильных рынков мира, пишет 3DNews.

Mercedes-Benz в четверг заявила, что получила разрешение на распространение своего пакета Drive Pilot – пользователи смогут использовать его во время движения по немецким автобанам, но только на скорости до 60 км/час.

Drive Pilot была одобрена как система автономного управления третьего уровня. Для сравнения, Tesla Autopilot относится к технологиям второго уровня. Продукт Mercedes-Benz позволит водителям убирать руки с руля в неспешном транспортном потоке. Это должно быть удобно во время движения в пробке.

Немецкий автопроизводитель заявляет, что Drive Pilot позволит водителям отвлекаться от движения для выполнения некоторых второстепенных действий, таких как разговоры по аудио или видеосвязи, отправка электронных писем, серфинг в интернете и даже просмотр фильмов.

Mercedes-Benz получила разрешение на использование своей системы автономного управления только в Германии, но заявила, что стремится получить одобрение регулирующих органов и в других странах. Drive Pilot станет доступной для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года.

Добавим, что Tesla столкнулась с проблемами со своей технологией помощи водителю на европейском автомобильном рынке после того, как в прошлом году немецкий суд запретил компании позиционировать ее как «автопилот», заявив, что это слово вводит в заблуждение потребителей относительно ее возможностей.

Mercedes-Benz – не первый автопроизводитель, который предлагает систему автономного управления третьего уровня в серийных автомобилях. Honda получила одобрение японских регулирующих органов на использование такой системы в автомобиле Legend еще в прошлом году.