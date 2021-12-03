Новый Hyundai Tucson подготовили к бездорожью: фото и подробности кроссовера

Линейку Hyundai Tucson 2022 расширила модификация XRT. Она больше рассчитана на бездорожье, чем стандартный кроссовер.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Hyundai Tucson XRT узнаваем, прежде всего, по выраженному пластиковому обвесу в нижней части кузова. Также появились подножки и рейлинги для багажника на крыше. Кроссовер получил новые зеркала заднего вида, фаркоп и специальные 19-дюймовые диски с внедорожной резиной.
Салон Hyundai Tucson XRT отделан более выносливой тканью. Комплектация кроссовера расширена и включает бесключевой доступ со смартфона, двузонный климат-контроль, электропривод кресла водителя и двери багажника, подогрев сидений, 19,25-дюймовый дисплей и беспроводное зарядное устройство.
Фото: Hyundai
Кроссовер Hyundai Tucson XRT дебютировал на американском рынке, где его комплектуют исключительно 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 187 л. с. Цены стартуют с 32 625 долларов за переднеприводную версию и $34 125 – за полноприводную. Вероятно, что в других странах модель получит другие двигатели.
Фото: Hyundai
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