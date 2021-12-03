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В Харькове протестировали беспилотный автомобиль, который использует 5G

В Харькове протестировали беспилотный автомобиль, который использует 5G

На харьковском машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» (ДТЭК Энерго) проведены успешные тесты электромобиля, который управляется в сети 5G, пишет auto.24tv.ua.

Тестирование электромобиля состоялось в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G в сети Private Network 5G, которую компании Vodafone и Ericsson развернули на заводе. Инновация позволяет заменить традиционную производственную линию беспилотными тележками, которые программируются под потребности конкретного предприятия, и существенно оптимизировать процесс производства. Дистанционное управление повышает безопасность персонала, ведь оператор электромобиля работает в безопасном месте и выполняет работы повышенной опасности без риска для жизни.

Через видеокамеры электромобиля оператор удаленного центра управления видит полную HD-картину того, что происходит вокруг, а встроенный в электромобиль 5G-модем обеспечивает высокую скорость обмена данными. Электромобиль мгновенно реагирует на команды оператора с задержкой лишь 20 миллисекунд, или же 0,02 секунды. Таким образом, оператор ощущает эффект управления так, будто он находится за рулем транспортного средства лично, а не дистанционно.

Подобное решение уже используется на заводе концерна Daimler «Factory 56» в Зиндельфингене, где к выделенной сети 5G компании Ericsson подключены ручные инструменты и беспилотные тележки для оптимизации процесса сборки автомобилей.

По материалам Телеканал новин 24
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