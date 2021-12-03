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Kia возродит популярную семейную модель

Kia возродит популярную семейную модель

Опубликованы первые рендеры Kia Carens нового поколения. Семейная модель возвращается, хоть и в несколько измененном виде. Представят ее в Индии 16 декабря и именно в этой стране наладят производство.

Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

Дело в том, что новый Kia Carens – уже не минивэн, а кроссовер. По рендерам видно, что дизайн выполнен в духе младшего Kia Soul. Капот стал выше, а у лобового стекла уменьшен угол наклона. К тому же увеличен клиренс и появился пластиковый защитный обвес. Тоненькие фары и фонари – светодиодные.


Фото: Kia

Kia Carens 2022 предложат в версиях на 5 и 7 мест. На изображении салона виден большой 10,25-дюймовый сенсорный экран по центру передней панели. Руль и переключатели знакомы по кроссоверу Kia Seltos.

Именно на платформе Seltos и построен новый Kia Carens. Скорее всего, его будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), а также 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем.


Фото: Kia

Напомним, минивэн Kia Carens выпускали с 1999 по 2018 годы и за это время увидели свет три поколения модели. Carens продавали в Европе, Северной Америке и Азии.


Фото: Kia

По материалам Фокус
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