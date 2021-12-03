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В МВД анонсировали новые методы контроля водителей

В МВД анонсировали новые методы контроля водителей

В МВД предлагают ввести систему измерения средней скорости движения на определенных участках. «Это позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить только две — на въезде и выезде с магистрали, измерять, не была ли превышена разрешенная средняя скорость», — пояснил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

С той же целью снимать нарушения хотят разрешить простым гражданам-помощникам полиции. Если соответствующая идея будет поддержана парламентом, любой сможет фиксировать нарушения ПДД на камеру и отправить видео правоохранителям. Те в свою очередь должны привлечь нарушителей к ответственности.

Предлагается также введение системы штрафных баллов. Эти баллы правоохранители будут отнимать у нарушителей ПДД. Тех, кто нарушает регулярно, хотят направлять на повторный экзамен для проверки знаний правил дорожного движения.

Значительно ужесточить предлагают наказание за вождение после лишения прав. Тех, кто продолжил садиться за руль несмотря на лишение водительского удостоверения за нарушение, хотят сажать за решетку. Геращенко акцентировал: повышение суммы штрафов с 51 гривны до более 20 тысяч не помогло эту решить проблему.

Сейчас эти предложения министерства обсуждаются, готовый законопроект может быть подан в парламент до конца года.

По материалам Телеканал новин 24
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