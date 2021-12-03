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12-летняя художница заработала $1,6 млн на портретах в виде NFT

12-летняя художница Нила Хейс заработала $ 1,6 млн, продавая свои картины в виде NFT. Для создания картин ей нужен лишь смартфон или планшет.

Об этом сообщает Business Insider.

12-летняя художница Нилу Хейс благодаря смартфону и планшету создала несколько коллекций картин в виде NFT. Свои коллекции девушка назвала «Длинные шейки». Сейчас девушка успешно продает их на платформах OpenSea и Known Origin. На первичных продажах Нилу удалось заработать $ 1,61 млн без учета расходов, таких как, например, оплата комиссионных в блокчейне.

Девочка начала рисовать еще в 4-летнем возрасте, а в 9 лет появилась идея первой коллекции. Девочка рисовала карикатурные портреты женщин с длинными шеями. Сама художница говорит, что черпает вдохновение из своего любимого динозавра-бронтозавра.

Сначала Нилу просто рисовала картины на смартфоне, но впоследствии перешла на iPad. По ее словам, таким образом картины получаются качественнее. В настоящее время она также использует мобильное приложение для рисования под названием Procreate.

Первая коллекция картин Нилу вышла еще в марте. Тогда девочка опубликовала 75 своих картин, из них уже 51 картина продана. Сейчас художница работает не только над женскими карикатурными портретами, но и над мужскими.

По материалам bit.ua
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