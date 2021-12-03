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SpaceX отправила в космос астрофизическую лабораторию

SpaceX отправила в космос астрофизическую лабораторию

SpaceX вывела на орбиту малую астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE). Она будет изучать источники рентгеновского излучения в космосе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся со стартового комплекса 39А на космодроме, который расположен на мысе Канаверал во Флориде.

Лаборатория будет наблюдать за источниками рентгеновского излучения.

Благодаря полученным данным ученым удастся понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров (внегалактические объекты, которые имеют звездоподобные изображения), пульсаров (нейтронная звезда, которая находится на завершающем этапе своей эволюции) и других космических объектов.

В частности, во время миссии ученые будут изучать и активные ядра галактики (это ядра, в которых наблюдаются процессы, не принадлежащие свойствам звезд и газопылевых комплексов).

По материалам РБК-Украина
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