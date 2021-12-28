Forbes назвал самых влиятельных женщин мира: кто из них обладает миллиардным состоянием

Авторитетное издание Forbes обнародовало рейтинг самых влиятельных женщин мира в 2021 году. В частности, некоторые из них обладают миллиардным состоянием.

Всего в рейтинг Forbes вошли 14 миллиардерш. Общий доход в 2021 году вырос на 16,7 миллиарда долларов по сравнению с 2020 годом и составляет 167,1 миллиарда долларов.

Кто в рейтинге самых влиятельных:

Маккензи Скотт. Лидер рейтинга – бывшая жена основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса. Женщина также обладает самым большим состоянием среди всех женщин, попавших в новый рейтинг. Forbes оценивает ее капитал в 59,2 миллиарда долларов. Маккензи Скотт – филантроп. В 2020 году она выделила более 5,8 миллиарда долларов 500 некоммерческим организациям, а в июне 2021 года – передала еще 2,74 миллиарда долларов на благотворительность.

Эбигейл Джонсон. Американка занимается бизнесом. Она занимает пост президента компании Fidelity Investments. Эбигейл Джонсон принадлежит примерно 24,5% акций компании, которая управляет активами стоимостью в 4,2 триллиона долларов. Forbes оценивает ее капитал в 25,2 миллиарда долларов.

Фалгуни Наяр. Бизнес-леди из Индии является основательницей и главой компании Nykaa, которая занимается розничной торговлей в сфере моды и косметики. Фирма была создана в 2012 году. В прошлом Наяр была инвестиционным банкиром. Она использовала 2 миллиона собственных средств для того, чтобы начать бизнес с нуля. Состояние фалгуни Наяр американское издание оценивает в 7,6 миллиарда долларов.

Джина Райнхарт. Райнхарт является самой богатой жительницей Австралии, которая создала свой капитал благодаря железной руде. Наследница и глава частной компании Hancock Prospecting, которая занимается разведкой и добычей полезных ископаемых, основанной ее отцом Лэнгом Хэнкоком. Львиная доля ее капитала связана с горнодобывающим проектом Roy Hill, который начал поставки в Азию в 2015 году. По данным Forbes, ее капитал составляет 21,7 миллиарда долларов.

Джудит Фолкнер. Американская миллиардерша является основательницей и руководительницей компании Epic Systems, которая специализируется на программном обеспечении для здравоохранения. Epic поддерживает медицинские записи более 250 миллионов пациентов. Услугами детища Фолкнер пользуются ведущие медицинские центры США . Например, Johns Hopkins и Mayo Clinic. Джудит Фолкнер владеет богатством в размере 6,4 миллиарда долларов.

Лорен Пауэлл Джобс. Бизнесвумен из США является основательницей гибридной инвестиционной, социальной и филантропической фирмы. Речь идет о Emerson Collective. Лорен Пауэлл Джобс является крупнейшим донором политиков из Демократической партии США . Вдова соучредителя Apple Стива Джобса, после смерти которого она унаследовала миллиарды долларов в акциях Apple и Disney. В настоящее время ее капитал составляет 17,9 миллиарда долларов, согласно Forbes.

Мелинда Френч Гейтс. Бизнесвумен и бывшая жена Билла Гейтса являются одной из самых влиятельных женщин в области филантропии. Мелинда Френч Гейтс также совместно с бывшим мужем возглавляет их благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation. Ее капитал Forbes оценивает в 6,3 миллиарда долларов.

Рианна. Всемирно известная певица и основательница косметического бренда Fenty Beauty. В 2021 году Рианна впервые получила статус миллиардерши. По версии Forbes, звезда обладает состоянием в размере 1,7 миллиарда долларов. В целом на бренд Fenty Beauty приходится примерно 1,4 миллиарда долларов капитала певицы, бизнесвумен также принадлежит 30% акций линии нижнего белья SavagexFenty. В 2021 году этот бренд оценили в 1 миллиард долларов. Ее музыкальная и актерская карьеры тоже принесли Рианне приличные прибыли.

Опра Уинфри. Легендарная телеведущая смогла превратить собственное телешоу, которое длилось 25 лет, в настоящую империю в сфере бизнеса. В частности, в 2011 году она запустила собственный кабельный канал OWN . Уинфри принадлежит 25,5% этой сети, которые стоят более 65 миллионов долларов. В целом состояние американки американское издание оценивает в 2,6 миллиарда долларов.