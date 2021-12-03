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Могут ли конфисковать вашу пенсию — ответ эксперта

Могут ли конфисковать вашу пенсию — ответ эксперта

Деньги на пенсионном счете в негосударственных пенсионных фондах не могут быть предметом залога. Также на пенсионные активы не может быть применено взыскание или конфискация.

Об этом в ходе экспертной встречи с журналистами «Всё о негосударственном пенсионном обеспечении и НПФ» рассказала председатель совета негосударственных пенсионных фондов «Взаимопомощь» и «Гарант-Пенсия», член совета «Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов», эксперт внедрения второго уровня пенсионной реформы Ольга Бондаренко.

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«Это касается и юридических, и физических лиц. Если у вас есть пенсионные накопления, то суд не может конфисковать ваши деньги на пенсионном счете. Это ваше имущество, которое не может быть использовано никаким другим способом, кроме того, как оно должно быть использовано в соответствии с законом “О негосударственном пенсионном обеспечении“», – сказала она.

Кроме того, пенсионные активы не могут быть включены в ликвидационную массу хранителя – банка, в котором хранятся такие активы.

«Если хранитель идет на ликвидацию, или туда вводят временную администрацию, все, что касается пенсионных активов, регулируется отдельными нормативными документами», – добавила Бондаренко.

Эксперт уточнила, что сегодня в Украине менее миллиона человек, которые открыли свои пенсионные счета и формируют пенсионные накопления.

По материалам Finance.UA
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