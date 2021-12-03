В Японии создали маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19

Специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится в случае контакта с частицами коронавируса.
Об этом пишет японское издание Kyodo News.
Разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда обратила внимание на то, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела в организме. В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.
На основе полученного материала ученые создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае, если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски светится в ультрафиолетовом спектре.
Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Впоследствии команда расширила эксперимент до 150 участников. Эксперимент подтвердил эффективность маски.
«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», — отметил Цукамото.
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