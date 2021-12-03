Как повлияет на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные авто

На европейском рынке подержанных автомобилей по итогам ноября 2021 года зафиксировали резкое поднятие цен.

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на результаты исследования AutoScout24.

Отмечается, что машины с пробегом на европейском рынке подорожали в среднем на 18% по сравнению с ноябрем 2020 года. Эксперты сообщают, что объем вторичного рынка на фоне увеличения стоимости сокращается, а обвиняют в ситуации главным образом пандемию.

Глава департамента продаж AutoScout24 в Германии Штефан Шнек заявил, что с точки зрения динамики цен на рынке подержанных автомобилей 2021 будет абсолютно исключительным. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2020 года цены на вторичном рынке практически не изменились по сравнению с 2019 годом, а в этом году зафиксировали уже рост на 10%.

Если делить автомобили с пробегом по типу силовой установки, то окажется, что больше всего выросли в цене электрокары и машины с бензиновыми двигателями: на 9%, в среднем до 33 тысяч 243 и 20 тысяч 405 евро соответственно.

Среди сегментов цены быстрее всего растут в среднем классе:

прирост уже достиг 14% (22 тысячи 891 евро),

а среди возрастных групп больше всего подорожали машины в возрасте от 10 до 20 лет – на 12%.

Подорожание авто в ЕС повлияет и на украинский рынок. По словам экспертов, в Украине подержанные машины впоследствии прирастут в цене более чем на 10%.