Sony показала новые VR-очки (видео)

Во время онлайн-презентации Sony показала прототип гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями.
В то время как оригинальный шлем PSVR использовал один большой дисплей, который охватывал оба глаза, в прототипе используется два маленьких дисплея размером в разы меньше, чем почти у всех аналогов. Это позволит в несколько раз уменьшить вес и габариты будущей гарнитуры.
В то же время дисплей поддерживает 4K, тогда как максимальное разрешение актуального поколения PSVR лишь 1080р.
Благодаря сверхнизкой задержке (менее чем в 0,01 секунды), от новой VR-гарнитуры при поворотах головы не будет возникать головокружение.
Плохая новость в том, что пока это только прототип и эти технологии мы вряд ли увидим в следующем поколении PSVR, которое ожидается в продаже уже в 2022 году.
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