0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Sony показала новые VR-очки (видео)

Sony показала новые VR-очки (видео)

Во время онлайн-презентации Sony показала прототип гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями.

В то время как оригинальный шлем PSVR использовал один большой дисплей, который охватывал оба глаза, в прототипе используется два маленьких дисплея размером в разы меньше, чем почти у всех аналогов. Это позволит в несколько раз уменьшить вес и габариты будущей гарнитуры.

В то же время дисплей поддерживает 4K, тогда как максимальное разрешение актуального поколения PSVR лишь 1080р.

Благодаря сверхнизкой задержке (менее чем в 0,01 секунды), от новой VR-гарнитуры при поворотах головы не будет возникать головокружение.

Плохая новость в том, что пока это только прототип и эти технологии мы вряд ли увидим в следующем поколении PSVR, которое ожидается в продаже уже в 2022 году.

По материалам Na chasi
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.