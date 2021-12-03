Ford собрала заказы на электрические пикапы F-150 Lightning на три года вперёд

Производители электромобилей столкнулись с тем, что количество заказанных клиентами машин в несколько раз превышает производственный план на многие месяцы, поэтому удовлетворить все заявки компаниям удастся лишь через несколько лет.
Ford Motor оказалась в числе подобных «счастливчиков», она собрала 200 тысяч заявок на поставку пикапов F-150 Lightning и обеспечив себя работой на три года.
В первый день после анонса новой модели Ford собрала около 20 тысяч предварительных заказов, которые подразумевали внесение возвратного депозита на сумму $100. Поставки серийных машин начнутся только в середине следующего года.
К концу вторых суток с начала приёма заказов количество заявок достигло 44 тысяч штук, к концу июля оно выросло до 120 тысяч, а к ноябрю была преодолена планка в 160 тысяч предварительных заказов.
Как отмечает Electrek, с ноября количество заявок на поставку F-150 Lightning выросло ещё на 40 тысяч штук, и теперь оно составляет 200 тысяч электромобилей. Примечательно, что три четверти заказчиков ранее никогда не владели техникой марки Ford. Среди покупателей спорткара Mustang Mach-E, который вышел на рынок в декабре прошлого года, новичков оказалось около 70 %, как гласит слайд из корпоративной презентации. Всего своих владельцев в США нашли 22 тысячи электромобилей данной модели.
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