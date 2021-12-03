0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Ford собрала заказы на электрические пикапы F-150 Lightning на три года вперёд

Ford собрала заказы на электрические пикапы F-150 Lightning на три года вперёд

Производители электромобилей столкнулись с тем, что количество заказанных клиентами машин в несколько раз превышает производственный план на многие месяцы, поэтому удовлетворить все заявки компаниям удастся лишь через несколько лет.

Ford Motor оказалась в числе подобных «счастливчиков», она собрала 200 тысяч заявок на поставку пикапов F-150 Lightning и обеспечив себя работой на три года.

В первый день после анонса новой модели Ford собрала около 20 тысяч предварительных заказов, которые подразумевали внесение возвратного депозита на сумму $100. Поставки серийных машин начнутся только в середине следующего года.

К концу вторых суток с начала приёма заказов количество заявок достигло 44 тысяч штук, к концу июля оно выросло до 120 тысяч, а к ноябрю была преодолена планка в 160 тысяч предварительных заказов.

Как отмечает Electrek, с ноября количество заявок на поставку F-150 Lightning выросло ещё на 40 тысяч штук, и теперь оно составляет 200 тысяч электромобилей. Примечательно, что три четверти заказчиков ранее никогда не владели техникой марки Ford. Среди покупателей спорткара Mustang Mach-E, который вышел на рынок в декабре прошлого года, новичков оказалось около 70 %, как гласит слайд из корпоративной презентации. Всего своих владельцев в США нашли 22 тысячи электромобилей данной модели.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.