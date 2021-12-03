OPPO показала смартфон с телескопической камерой

В преддверии грядущей конференции OPPO INNO DAY 2021 китайская компания сделала первый анонс. На мероприятии она представит смартфон с самостоятельно разработанной выдвижной камерой.

Камера в новом смартфоне OPPO работает по тому же принципу, что и в старых цифровых камерах. Телескопический объектив буквально выезжает из корпуса, меняя тем самым фокусное расстояние: это позволяет регулировать значение оптического приближения.

Никакие характеристики устройства не раскрываются. Однако OPPO уже позаботилась о долговечности такого решения, показав в ролике влагозащищённость всей конструкции. Кроме того, при обнаружении падения камера автоматически прячется в корпус, чтобы избежать удара об землю.

Неясно, готова ли новая технология к коммерческому использованию. Несколько лет назад именно OPPO первой показала прототип смартфона с перископическим объективом, используемым сейчас повсеместно во флагманах многих компаний. А в августе этого года OPPO анонсировала перископический объектив с непрерывным оптическим приближением.