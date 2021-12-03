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Маск рассказал, когда начнут чипировать людей

Маск рассказал, когда начнут чипировать людей

Американский миллиардер, изобретатель и меценат Илон Маск рассказал о возможных сроках клинических испытаний микрочипов Neuralink.

Как сообщает Business Insider, по мнению Маска, Neuralink начнет испытания чипов на людях в 2022 году. Об этом он заявил в прямом эфире на саммите CEO Council Conference, организованном The Wall Street Journal.

По информации издания, компания Neuralink, которая занимается технологией мозгового интерфейса, несколько лет разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг для одновременной записи и стимуляции мозговой активности.

Это устройство предназначено для использования в медицине, в частности, для лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств.

Илон Маск заявил, что Neuralink показал хорошие результаты во время испытаний с обезьянами.

«Сейчас мы проводим много тестов, подтверждая, что сама процедура надежная, а устройство Neuralink при необходимости можно безопасно извлечь. Мы надеемся, что вскоре устройство станет доступным первым участникам клинических испытаний — людям с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия», — рассказал изобретатель.

Илон Маск отметил, что в 2022 году ожидается одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

По его словам, «стандарты Neuralink для имплантации устройства значительно выше, чем требует FDA». В то же время Маск предупредил, что не уверен в указанных сроках.

«Я не говорю, что мы точно можем это сделать, но я уверен в том, что это возможно», — написал он в Twitter.

По материалам Дело
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