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Peugeot к 2030 году в Европе будет продавать только электромобили

Peugeot к 2030 году в Европе будет продавать только электромобили

Peugeot, который входит в концерн Stellantis, объявил, что к 2030 году в Европе он будет продавать только электромобили. Такое заявление в интервью Automotive News сделала глава Peugeot Линда Джексон.

На других международных рынках этот французский автогигант сохранит машины с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее другие бренды, входящие в состав концерна Stellantis, объявили, что через несколько лет будут продавать на европейском континенте только машины с электрической силовой установкой. Так, DS с 2026 года будет выпускать для Европы только электромобили. Alfa Romeo будет выпускать для европейского рынка только электромобили с 2027 года, а Opel – с 2028 года.

На данный момент у Peugeot есть два электрокара. Это электрические версии моделей Peugeot 208 и 2008. Они, кстати, занимают около 20% электромобилей в Европе.

Продажи e-208 немного больше, чем продажи e-2008. Линда Джексон это объясняет тем, что e-208 стоит меньше, и он является так называемым первым автомобилем.

В 2023 году начнутся продажи электрической версии хэтчбека Peugeot 308. Кроме того, будет электрическая версия и у кроссовера Peugeot 3008 нового поколения.

По материалам autonews.ua
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