Sony представила робота для удаленной работы

Японская группа компаний-Sony Group представила свою новейшую робототехнику и другие технологии для использования на фабриках и в магазинах, чтобы удовлетворить потребности в системах дистанционного управления в условиях пандемии коронавируса.
Робот оснащен сенсорами, которые могут определять расстояние до объекта и состояние его поверхности. Обычные роботы нуждаются в том, чтобы такие данные, как форма и вес объекта, были введены заранее. Новая модель может мгновенно регулировать захват с учетом информации, полученной от сенсоров. Это означает, что робот может захватывать мягкие и хрупкие предметы, такие как цветы и пирожные. Это может быть удобным при размещении товаров на витринах магазинов.
Sony уже является разработчиком сенсоров для камер смартфонов. Компания хочет применить эту технологию в своей последней работе. Это может привести к новым способам удаленной работы на фоне пандемии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении ДіяВчера, 11:27 - 37187 15
В Минздраве объяснили уменьшение срока действия «желтого» COVID-сертификатаВчера, 14:32 - 765 8
Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себеВчера, 17:33 - 6220 6
Установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий - статистика ОпендатаботВчера, 17:00 - 574 4
Finance.ua дарит 700 гривен за участие в исследованииВчера, 12:10 - 1606 4
Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении ДіяВчера, 11:27 - 37187 15
Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себеВчера, 17:33 - 6220 6
«Карантинные» 8 тысяч: Правительство выплатит пособие тем, кто не получил деньги из-за неверно указанной информацииВчера, 12:02 - 4822
Польша ужесточает условия въезда для украинцевВчера, 10:34 - 3864 2
Samsung официально показала смартфон Galaxy S21 FEВчера, 02:39 - 2493
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 790
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1451 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1565
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 436
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1307 1