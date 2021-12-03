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Sony представила робота для удаленной работы

Sony представила робота для удаленной работы

Японская группа компаний-Sony Group представила свою новейшую робототехнику и другие технологии для использования на фабриках и в магазинах, чтобы удовлетворить потребности в системах дистанционного управления в условиях пандемии коронавируса.

Робот оснащен сенсорами, которые могут определять расстояние до объекта и состояние его поверхности. Обычные роботы нуждаются в том, чтобы такие данные, как форма и вес объекта, были введены заранее. Новая модель может мгновенно регулировать захват с учетом информации, полученной от сенсоров. Это означает, что робот может захватывать мягкие и хрупкие предметы, такие как цветы и пирожные. Это может быть удобным при размещении товаров на витринах магазинов.

Sony уже является разработчиком сенсоров для камер смартфонов. Компания хочет применить эту технологию в своей последней работе. Это может привести к новым способам удаленной работы на фоне пандемии.

По материалам Укринформ
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