Airbus сконструировал новый суперсамолет (фото)

Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus завершила структурную сборку нового самолета A321XLR, который может произвести революцию на рынке авиаперевозок.
Как сообщает avianews, сборку нового авиалайнера произвели на заводе в Гамбурге (Германия).
По информации издания, новая модель является модификацией популярного авиалайнера A321. В отличие от базовой модели, которая предназначена для полетов на средние дистанции, A321XLR может летать на расстояние до 8700 км.
XLR расшифровывается как Extra Long Range — очень большая дальность, которая позволит совершать рейсы без посадки из Киева в Нью-Йорк, Торонто, на Мадагаскар, Сейшелы, в Шри-Ланку.
В издании отмечают, что на сегодняшний день на рынке сложилась ситуация, когда рейсы на средние расстояния выполняют узкофюзеляжные авиалайнеры с одним проходом, к которым относятся Airbus A321. Между континентами летают широкофюзеляжные самолеты с 2 проходами и увеличенным количеством мест.
Фото: Airbus
Это не позволяет авиакомпаниям открывать больше прямых маршрутов на дальние расстояния, так как возникает проблема, как загрузить большой самолет с количеством мест от 250.
A321XLR должен закрыть этот сегмент рынка, который оказался незаполненным после того, как Boeing прекратил производство и модернизацию самолетов аналогичного класса Boeing 757.
Новый самолет от Airbus может перевозить в комфортных условиях до 200 пассажиров и по дальности сравним с широкофюзеляжными самолетами. Это значит, что авиакомпании смогут предложить больше дальних маршрутов без пересадок.
Фото: Airbus
Самолеты меньшего размера заполнить проще, а значит, и получить прибыль от перевозок.
В задней части фюзеляжа Airbus установил дополнительный топливный бак, который вмещает 12 900 литров топлива.
Кроме этого, производитель увеличил бак для хранения стоков из туалетов, поскольку из-за большей дальности полета больше пассажиров будут пользоваться уборными.
Airbus завершил только структурную сборку самолета, то есть соединил фюзеляж с хвостом, крыльями и шасси. Далее в самолете нужно установить все оборудование, в том числе дополнительное для записи данных во время испытаний.
После этого пилоты начнут статические наземные испытания, затем пробежки по рулежным дорожкам. Первый полет запланирован на 2022 год, а коммерческие поставки — в 2023 году. Чтобы ускорить испытания, Airbus выпустит сразу три прототипа A321XLR.
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