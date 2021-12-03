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Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле отменяет свое решение от 16 апреля, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств облагался 35-процентной защитной пошлиной.

Соответствующее решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и, соответственно, вступило в силу.

Напомним, это решение не имеет отношения к политическим санкциям против режима Лукашенко. Оно было принято по жалобе ассоциации «УкрАвтоПром» и с самого начала вызвало критику юристов.

В ответ Минск объявил о введении лицензирования украинских товаров, в список которых попали традиционные группы отечественного экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво. Требования лицензирования привели к вытеснению указанных украинских товаров с белорусского рынка.

По данным «Европейской правды», Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские автомобили.

Однако не исключено, что это соглашение не приведет к улучшениям для украинских экспортеров. Одновременно в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, введших санкции против Беларуси. Впрочем, по словам собеседника издания, близкого к правительству, Беларусь гарантирует «разграничение политических санкций с торговыми отношениями». Это означает, что Минск гарантирует отмену ограничений для украинского экспорта. В противном случае, добавляет собеседник «ЕвроПравды», у Киева есть возможность оперативно вернуть 35-процентную защитную пошлину.

По материалам Економічна Правда
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