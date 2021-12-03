NASA запустило в космос новую систему лазерной связи LCRD, способную передавать данные со скоростью 1,2 Гбит/с

7 декабря NASA при помощи ракеты Atlas V запустило со стартовой площадки во Флориде новейшую демонстрационную систему лазерной связи (LCRD).
Установка сможет передавать данные со скоростью 1,2 Гб в секунду. Это почти вдвое больше, чем во время демонстрации лазерной связи в 2013 году, когда данные с Луны передавались по оптическому каналу со скоростью 622 Мбит в секунду.
«Передача карты Марса обратно на Землю с использованием современных радиочастотных систем займет около девяти недель. С помощью лазеров мы можем ускорить процесс примерно до девяти дней», — пояснили в NASA.
Цель миссии LCRD — проверка первой двусторонней лазерной релейной системы связи. Система будет отправлять и получать данные через инфракрасные лазеры, которые могут обеспечить скорость передачи данных в 10−100 раз выше, чем у традиционно используемых космическими кораблями радиочастотных систем.
LCRD имеет два оптических терминала — один для приема данных с космического корабля, а другой — для передачи данных на наземные станции. Модемы преобразуют цифровые данные в лазерные сигналы. Далее они передаются с помощью закодированных лучей света. Поэтому LCRD NASA — первый двухсторонний сквозной оптический ретранслятор.
После запуска и подтверждения работоспособности в космосе, LCRD начнет передавать и получать данные со своего местоположения на геостационарной орбите — на высоте около 22 тыс. миль (35,3 тыс. км) над Землей — с наземных станций в Калифорнии и на Гавайях, использующих инфракрасные лазеры. Эксперименты будут длиться два года, чтобы понять, как погода и другие атмосферные изменения Земли могут повлиять на лазерную связь.
Будет проведен замер производительности для уточнения операционных возможностей и процессов. В ходе других тестов будут моделировать сценарии ретрансляции между Луной и Землей. В будущем использовать оптическую связь рассчитывают на околоземной орбите, для исследования Луны и Марса.
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