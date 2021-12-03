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В Японии создали устойчивых к кибератакам дронов

В Японии создали устойчивых к кибератакам дронов

Пять японских компаний объединили усилия и разработали дроны, которые не смогут подвергаться угону или хищению данных.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Этот проект осуществлен по заказу Министерства промышленности Японии. Оно призывает увеличить внутреннее производство дронов, так как сейчас на этом рынке доминирует единственная китайская компания.

Среди участников проекта – компании Yamaha Motor и NTT Docomo, а также фирма-стартап по разработке дронов ACSL.

Правительство планирует применять этот малогабаритный прибор с четырьмя несущими винтами для проведения оценки ущерба в местах стихийных бедствий и для инспекций объектов инфраструктуры.

Компании также намерены представить эти дроны на рынок.

По материалам Укринформ
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