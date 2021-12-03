«Карантинные» 8 тысяч: Правительство выплатит пособие тем, кто не получил деньги из-за неверно указанной информации

Правительство выплатит украинцам недополученные суммы пособия в размере 8000 гривен, которые подали заявления в апреле-мае 2021 года, но не получили его из-за неверно указанной информации о банковском счете.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал детали от Министерства социальной политики.
«Постановлением Правительства предоставлена возможность застрахованным лицам, которые обращались по вопросу оформления пособия в апреле-мае текущего года в связи с введением в отдельных регионах „красного“ уровня карантинных ограничений, но не смогли получить пособие застрахованным лицам из-за неверно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал Дія для его получения», — сказано в сообщении.
Так, в ближайшее время таким людям от Минцифры придет уведомление в приложении Дія.
«Информация о необходимости подачи уведомления об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособия поступит застрахованным лицам от Министерства цифровой трансформации Украины средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія», — объясняют в Минсоцполитики.
Что нужно сделать, чтобы получить выплату. Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения для получения пособия в размере 8000 гривен смогут до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами Портала Дія с указанием верных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен.
Перечисление пособия будет производиться АО «Ощадбанк» на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 3383 12
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 2034 10
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 годаВчера, 11:34 - 1734 6
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2761 5
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 4297 3
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 4297 3
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 3383 12
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2761 5
Топ-20 легковушек с пробегом, которые чаще всего покупали украинцы на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 20:03 - 2081
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 2034 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 732
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1376 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1521
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 420
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1271 1