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«Карантинные» 8 тысяч: Правительство выплатит пособие тем, кто не получил деньги из-за неверно указанной информации

«Карантинные» 8 тысяч: Правительство выплатит пособие тем, кто не получил деньги из-за неверно указанной информации

Правительство выплатит украинцам недополученные суммы пособия в размере 8000 гривен, которые подали заявления в апреле-мае 2021 года, но не получили его из-за неверно указанной информации о банковском счете.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал детали от Министерства социальной политики.

«Постановлением Правительства предоставлена возможность застрахованным лицам, которые обращались по вопросу оформления пособия в апреле-мае текущего года в связи с введением в отдельных регионах „красного“ уровня карантинных ограничений, но не смогли получить пособие застрахованным лицам из-за неверно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал Дія для его получения», — сказано в сообщении.

Так, в ближайшее время таким людям от Минцифры придет уведомление в приложении Дія.

«Информация о необходимости подачи уведомления об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособия поступит застрахованным лицам от Министерства цифровой трансформации Украины средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія», — объясняют в Минсоцполитики.

Что нужно сделать, чтобы получить выплату. Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения для получения пособия в размере 8000 гривен смогут до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами Портала Дія с указанием верных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен.

Перечисление пособия будет производиться АО «Ощадбанк» на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение пособия из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн;
  • в июне 2021 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что все предприниматели, которые через «Дію» подали заявки на «карантинные» 8 тысяч гривен, получили выплаты. По итогу было выплачено суммарно 2,7 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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