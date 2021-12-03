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Минфин продал ОВГЗ на 16,7 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ на 16,7 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 7 декабря привлекло в бюджет 16,67 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне, долларах и евро.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков ОВГЗ со сроком обращения 6 и 9 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также 3-месячные бумаги в евро 6-месячные в долларах.

Однако заявки по 5-летним ОВГЗ были отклонены.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых облигаций составила 10,7%. Удовлетворены все 2 заявки, от их продажи получено 1,1 млрд грн.

На 9-месячные бумаги с доходностью 11,49% удовлетворены 8 из 9 заявок. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 3,563 млрд грн.

На годичные ОВГЗ с доходностью 11,7% (+5 б.п.) удовлетворены 19 из 20 заявок и получено 2,717 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,79% (+14 б.п.), что позволило удовлетворить 5 из 6 заявок и привлечь 486,88 млн грн.

От продажи 2-летних облигаций с доходностью 12,64% (+9 б.п.) и удовлетворением всех 20 заявок получено 515,807 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,85%, что позволило удовлетворить все 5 заявок и привлечь 14,882 млн грн.

От продажи 3-месячных бумаг в евро с доходностью 1,75% получено 36,456 млн евро.

От продажи 6-месячных долларовых облигаций с доходностью 3,5% получено $260,97 млн.

По итогам аукционов бюджет получил 16 млрд 670 млн 628 тыс. 471,15 грн.

По материалам Финансовый клуб
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