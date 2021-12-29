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Как менялся уровень теневой экономики в Украине

Как менялся уровень теневой экономики в Украине

В Украине остается неизменным уровень теневой экономики: в январе-июне 2021-го, как и за аналогичный период прошлого года, он составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта. В Минэкономики считают, что эта стабильность свидетельствует о том, что субъекты хозяйствования приспособились к работе в условиях ограничений и выработали новые каналы теневой деятельности.

Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как менялся уровень теневой экономики в стране.

Уровень теневой экономики в 2010 году составил 36% объема официального ВВП. В 2011 году он снизился до 30%, в 2012-2013 годах сохранялся на уровне 30%.

В 2014 году уровень тенизации экономики вырос до 36%, в 2015-м он составлял 35%, в 2016-м – 33%, в 2017-м – 32%, в 2018-м – 29%, в 2019-м – 30%.

В первом полугодии прошлого года уровень теневой экономики составлял 31%. В январе-июне 2021 года – также 31%. При этом по электрическому методу оценивания тенизации экономики уровень вырос за год с 26% до 28% ВВП, а по монетарному методу – с 31% до 33%.

В Министерстве экономики отметили, что почти все виды экономической деятельности выявили тенденцию к снижению уровня теневой экономики.

Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в сфере сделок с недвижимостью – с 46% до 36% ВВП. В перерабатывающей промышленности уровень «тени» снизился с 34% до 26%, в добывающей – с 43% до 34%.

Уровень теневой экономики также снизился в сфере транспорта и логистики – с 52% до 45%, оптовой и розничной торговли – с 26% до 20%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – с 24% до 20%.

В двух видах экономической деятельности уровень «тени» все же вырос: финансы и страхование – с 29% до 32%, строительство – с 25% до 26%.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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