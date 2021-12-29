Как менялся уровень теневой экономики в Украине

В Украине остается неизменным уровень теневой экономики: в январе-июне 2021-го, как и за аналогичный период прошлого года, он составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта. В Минэкономики считают, что эта стабильность свидетельствует о том, что субъекты хозяйствования приспособились к работе в условиях ограничений и выработали новые каналы теневой деятельности.
Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как менялся уровень теневой экономики в стране.
Уровень теневой экономики в 2010 году составил 36% объема официального ВВП. В 2011 году он снизился до 30%, в 2012-2013 годах сохранялся на уровне 30%.
В 2014 году уровень тенизации экономики вырос до 36%, в 2015-м он составлял 35%, в 2016-м – 33%, в 2017-м – 32%, в 2018-м – 29%, в 2019-м – 30%.
В первом полугодии прошлого года уровень теневой экономики составлял 31%. В январе-июне 2021 года – также 31%. При этом по электрическому методу оценивания тенизации экономики уровень вырос за год с 26% до 28% ВВП, а по монетарному методу – с 31% до 33%.
В Министерстве экономики отметили, что почти все виды экономической деятельности выявили тенденцию к снижению уровня теневой экономики.
Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в сфере сделок с недвижимостью – с 46% до 36% ВВП. В перерабатывающей промышленности уровень «тени» снизился с 34% до 26%, в добывающей – с 43% до 34%.
Уровень теневой экономики также снизился в сфере транспорта и логистики – с 52% до 45%, оптовой и розничной торговли – с 26% до 20%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – с 24% до 20%.
В двух видах экономической деятельности уровень «тени» все же вырос: финансы и страхование – с 29% до 32%, строительство – с 25% до 26%.
Инфографика: «Слово и дело»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Новая почта» меняет тарифы с 1 январяВчера, 17:50 - 4119 3
«Северный поток-2» могут не запустить из-за угроз Украине — вице-канцлер Германии30.12.2021, 12:41 - 843 3
В Украине с сегодняшнего дня повышаются тарифы на водуВчера, 15:56 - 1895 2
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00029.12.2021, 04:20 - 6426 2
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone12 ч. назад - 2505 1
С 2022 года украинцам изменили правила налогообложенияВчера, 14:00 - 4290 1
«Новая почта» меняет тарифы с 1 январяВчера, 17:50 - 4119 3
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone12 ч. назад - 2505 1
Бесплатное жилье в Украине: какие документы нужныВчера, 16:00 - 2373
В Украине с сегодняшнего дня повышаются тарифы на водуВчера, 15:56 - 1895 2
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 306 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1103 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2038 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2172
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2772 4