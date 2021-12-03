Xiaomi представила дорогую версию телевизоров-бестселлеров Redmi Smart TV X 2022

Компания Xiaomi представила сегодня самую дорогую модель в серии доступных телевизоров Redmi Smart TV X 2022.
Серия Redmi Smart TV X 2022 дебютировала в октябре в Китае, в неё изначально вошли модели диагональю 55 и 65 дюймов, которые сразу оказались настоящим хитом.
Теперь вниманию публики представлена модель диагональю 75 дюймов. Она станет доступна 11 декабря 2021 года по цене 785 долларов. Для сравнения, 55-дюймовый вариант стоит 422 доллара, а 65-дюймовая версия предлагается за 547 долларов.
Как и более доступные «собратья» новая модель Redmi Smart TV X 2022 может похвастаться экраном 4К c кадровой частотой 120 Гц, охватом 97% цветового пространства DCI-P3, значением DeltaE ≤ 2. Также поддерживаются технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и MEMC. Аппаратной основой стала SoC с четырёхъядерным CPU Arm Cortex-A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 1375 7
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 2629 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеПозавчера, 18:32 - 2236 6
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 годаВчера, 11:34 - 1452 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионыВчера, 03:10 - 987 5
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 3441 3
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 2629 6
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2044 2
Рейтинг банков по прибыльностиВчера, 12:05 - 1612 1
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 годаВчера, 11:34 - 1452 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 704
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1356 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1501
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 417
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1255 1