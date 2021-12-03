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Xiaomi представила дорогую версию телевизоров-бестселлеров Redmi Smart TV X 2022

Компания Xiaomi представила сегодня самую дорогую модель в серии доступных телевизоров Redmi Smart TV X 2022.

Серия Redmi Smart TV X 2022 дебютировала в октябре в Китае, в неё изначально вошли модели диагональю 55 и 65 дюймов, которые сразу оказались настоящим хитом.

Теперь вниманию публики представлена модель диагональю 75 дюймов. Она станет доступна 11 декабря 2021 года по цене 785 долларов. Для сравнения, 55-дюймовый вариант стоит 422 доллара, а 65-дюймовая версия предлагается за 547 долларов.

Как и более доступные «собратья» новая модель Redmi Smart TV X 2022 может похвастаться экраном 4К c кадровой частотой 120 Гц, охватом 97% цветового пространства DCI-P3, значением DeltaE ≤ 2. Также поддерживаются технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и MEMC. Аппаратной основой стала SoC с четырёхъядерным CPU Arm Cortex-A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

По материалам iXBT.com
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