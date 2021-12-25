Что будет с ценами на нефть в 2022 году: прогноз аналитиков

Мировые цены на нефть зависят от целого ряда факторов. В 2022 году на них будут влиять как успехи в борьбе с пандемией, так и возможности производителей предложить рынку достаточный объем.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разного рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

«Вполне возможно, что котировки на нефть в следующем году будут находиться в очень широком диапазоне от 55 долларов до 85 долларов за баррель», — сказал Чурин.

Аналитик И К Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун также прогнозирует, что нефть марки Brent останется в широком «коридоре» — 65−85 долларов/баррель.

В то же время он не исключил и роста цен. Такой сценарий, как отметил эксперт, возможен при условии увеличения спроса из-за холодной зимы, успехов в борьбе с пандемией (в частности, из-за возобновления авиасообщения), а также снижения предложения, если, например, страны ОПЕК+ не будут или не смогут предоставить достаточные дополнительные объемы добычи.