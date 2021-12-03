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Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году

Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году

Стоимость газа на европейском рынке будет оставаться очень высокой в течение всего отопительного сезона 2021−2022 годов. Затем цены могут снизиться, однако значительного падения не ожидается.

Для рынка природного газа, по мнению директора аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрия Чурина, на европейском континенте существенную роль будет играть погодный фактор в январе и феврале. Если зима будет более теплой, то и переходящие из сезона в сезон остатки запасов природного газа в хранилищах будут выше. Кроме того, важны и геополитические факторы, в том числе запуск или не запуск «Северного потока-2».

«Это остается в центре внимания всех участников энергетического рынка. Но, как известно, не существует проблемы с транзитом газа из России в Европу, существует проблема с позицией России не увеличивать транзит газа по украинской газотранспортной системе», — говорит Чурин.

На европейском рынке газа напряжение, скорее всего, спадет лишь с окончанием зимнего отопительного сезона, и это поможет сбить цены, полагает глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Но перед регионом будут по-прежнему стоять проблемы низких запасов в хранилищах, конкуренция за объемы морских поставок СПГ с азиатскими покупателями. «Действия российских поставщиков могут остаться непредсказуемыми вплоть до запуска СП-2», — рассуждает Мартыненко.

По фьючерсам на природный газ в Европе сейчас видны два периода, говорит аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун. Первый — это все еще чрезвычайно высокие цены до марта — около 1100 долларов/тысячу кубометров. Второй — просто высокие цены с апреля — около 550−650 долларов/тысячу кубометров.

«Нужно учитывать, что рынки фьючерсов очень переменчивы и на них сильно влияет то, что происходит в моменте. То есть, если спотовая цена сильно упадет, то будут сильно переоценены и отдаленные периоды», — уточнил Хорошун.

Напомним, базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

По материалам РБК-Украина
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