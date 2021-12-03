Выпущены женские смарт-часы Doogee DG Venus за 50 долларов

Компания Doogee, известная своей линейкой защищенных смартфонов, также выпустила несколько моделей умных часов. Теперь же бренд представляет свои первые умные часы для женской аудитории под названием DG Venus.
DG Venus получили круглый изящный корпус, тонкий ремешок и множество тем под разные наряды. Doogee DG Venus весит всего 34 грамма и имеет толщину 9,6 мм. Часы оснащены одной кнопкой управления, которая расположена на правой части корпуса.
Часы позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, качество и продолжительность сна, напоминать о длительном сидении на месте, поддерживают различные виды спортивных упражнений. Также есть функция отслеживания менструального цикла.
В обычном режиме использования часы работают до 7 дней без подзарядки. В режиме ожидания время работы увеличивается до 15 дней. Часы доступны в различных цветах, включая фиолетовый, розовый, синий, зеленый, золотой и красный.
Цена составляет 50 долларов.
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