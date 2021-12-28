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Какие зарплаты предлагают украинским заробитчанам в Польше

Какие зарплаты предлагают украинским заробитчанам в Польше

Количество вакансий в Польше увеличилось из-за сезонного роста производства в некоторых отраслях. Соответственно, для украинских заробитчан появилось больше возможностей подзаработать.

О самых актуальных вакансиях рассказал Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal, пишет «Сегодня».

Мясокомбинаты и рыбозаводы. Это различные вакансии: от забоя кур и индеек или филетирования рыбы до упаковки готовой продукции. Такую работу предлагают и мужчинам, и женщинам. На этих предприятиях ставка составляет 16 — 17 злотых в час на руки. За месяц можно заработать 4 — 6 тыс. злотых (27−40 тыс. грн.). Зависит это от графика работы — 8 или 12 часов.

Отрасль e-commerce и логистика. Количество вакансий в e-commerce осенью также увеличилось из-за сезонного роста, приближения рождественских праздников и распродаж. Эта работа связана с упаковкой одежды и сортировкой заказов.

Ставка составляет 14 — 15 злотых/час на руки. В месяц можно заработать 3,5−4,5 тыс. злотых в зависимости от графика работы (23,5−30 тыс. грн.)

Производство деревянных и металлических изделий (для мужчин). Наибольшая нехватка работников в Польше сейчас в сферах, где нужен мужской труд — производстве деревянных и металлических изделий или на заводах по производству пластиковых изделий (различные товары для дома).

Ставки составляют 15,5 -18 злотых в час. В месяц можно заработать 3,8 — 4,5 тыс. злотых на руки в зависимости от графика работы (25,5−30,1 тыс. грн.).

Крупные компании по трудоустройству также предоставляют работникам жилье, которое частично оплачивают. Поэтому у вас есть возможность отложить с зарплаты больше.

Что будет после Нового года? Со следующего года в вышеупомянутых отраслях спрос на рабочую силу останется высоким, а также больше работников будет необходимо на предприятия электроники. Кроме того, с января минимальная почасовая оплата в Польше повышается, то есть в среднем в месяц можно будет зарабатывать на 300 злотых больше.

По материалам Сегодня
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