Правила для ФЛП хотят изменить — законопроект

Депутаты ВР предлагают ввести ряд налоговых изменений для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Об этом свидетельствует законопроект № 6348, опубликованный на сайте Верховной Рады. Finance.ua узнал детали документа.

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Авторы проекта закона предлагают обновить правила работы для плательщиков единого налога. В частности, изменить условия отнесения плательщика к группе налогообложения и дополнить перечень запрещенных для упрощенцев видов деятельности.

К первой и второй группе плательщиков единого налога не смогут быть отнесены предприниматели, занимающиеся:

оптовой торговлей и посредничеством в данном виде торговли;

торговлей меховыми изделиями;

торговлей сложными бытовыми товарами (в т.ч. медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года;

производителям, поставщикам и продавцам ювелирных изделий;

торговлей подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

интернет-провайдерам;

торговлей секонд-хендом;

распространителям лотерей;

риэлторам и оценщикам;

строителям и ремонтникам;

частным врачам и клиникам.

Кроме того, депутаты предлагают:

увеличить порог дохода плательщиков ЕН третьей группы, имеющих более 10 нанятых работников, до 3000 минимальных зарплат;

органам местного самоуправления разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы плательщиков ЕН (от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% – при включении НДС в состав единого налога);

и от 2,5 до 5% – при включении в состав единого налога); восстановить систему учета доходов и расходов ФЛП — плательщиков ЕН — как в бумажном, так и в электронном виде;

— плательщиков ЕН — как в бумажном, так и в электронном виде; обязательное введение регистраторов расчетных операций ( РРО ) только юрлицами и плательщиками единого налога третьей группы. Без РРО хотят разрешить работать плательщикам единого налога первой, второй и четвертой групп;

) только юрлицами и плательщиками единого налога третьей группы. Без хотят разрешить работать плательщикам единого налога первой, второй и четвертой групп; запретить требовать у физлица или его работников какие-либо документы относительно происхождения товара при проведении фактической проверки;

установить требования по общему учету товарных запасов (в случае нескольких торговых точек) физлицами-предпринимателями;

ограничить комиссионные вознаграждения банка за предоставление услуг по приему платежных средств на оплату товаров и услуг;

предоставить сельским и поселковым советам право принимать решение о возможности торговли лекарственными средствами на территории общины без применения РРО с применением расчетных книг.

Цель законопроекта — реорганизация упрощенной системы налогообложения с целью сохранения легального микропредпринимательства, стимулирования создания новых рабочих мест, уменьшения возможности необоснованного давления налоговых органов на субъектов малого предпринимательства.