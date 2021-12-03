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Правила для ФЛП хотят изменить — законопроект

Правила для ФЛП хотят изменить — законопроект

Депутаты ВР предлагают ввести ряд налоговых изменений для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Об этом свидетельствует законопроект № 6348, опубликованный на сайте Верховной Рады. Finance.ua узнал детали документа.

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Авторы проекта закона предлагают обновить правила работы для плательщиков единого налога. В частности, изменить условия отнесения плательщика к группе налогообложения и дополнить перечень запрещенных для упрощенцев видов деятельности.

К первой и второй группе плательщиков единого налога не смогут быть отнесены предприниматели, занимающиеся:

  • оптовой торговлей и посредничеством в данном виде торговли;
  • торговлей меховыми изделиями;
  • торговлей сложными бытовыми товарами (в т.ч. медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года;
  • производителям, поставщикам и продавцам ювелирных изделий;
  • торговлей подакцизными товарами и лекарственными препаратами;
  • интернет-провайдерам;
  • торговлей секонд-хендом;
  • распространителям лотерей;
  • риэлторам и оценщикам;
  • строителям и ремонтникам;
  • частным врачам и клиникам.

Кроме того, депутаты предлагают:

  • увеличить порог дохода плательщиков ЕН третьей группы, имеющих более 10 нанятых работников, до 3000 минимальных зарплат;
  • органам местного самоуправления разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы плательщиков ЕН (от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% – при включении НДС в состав единого налога);
  • восстановить систему учета доходов и расходов ФЛП — плательщиков ЕН — как в бумажном, так и в электронном виде;
  • обязательное введение регистраторов расчетных операций (РРО) только юрлицами и плательщиками единого налога третьей группы. Без РРО хотят разрешить работать плательщикам единого налога первой, второй и четвертой групп;
  • запретить требовать у физлица или его работников какие-либо документы относительно происхождения товара при проведении фактической проверки;
  • установить требования по общему учету товарных запасов (в случае нескольких торговых точек) физлицами-предпринимателями;
  • ограничить комиссионные вознаграждения банка за предоставление услуг по приему платежных средств на оплату товаров и услуг;
  • предоставить сельским и поселковым советам право принимать решение о возможности торговли лекарственными средствами на территории общины без применения РРО с применением расчетных книг.

Цель законопроекта — реорганизация упрощенной системы налогообложения с целью сохранения легального микропредпринимательства, стимулирования создания новых рабочих мест, уменьшения возможности необоснованного давления налоговых органов на субъектов малого предпринимательства.

По материалам Finance.UA
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