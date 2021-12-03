Правила для ФЛП хотят изменить — законопроект

Депутаты ВР предлагают ввести ряд налоговых изменений для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.
Об этом свидетельствует законопроект № 6348, опубликованный на сайте Верховной Рады. Finance.ua узнал детали документа.
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Авторы проекта закона предлагают обновить правила работы для плательщиков единого налога. В частности, изменить условия отнесения плательщика к группе налогообложения и дополнить перечень запрещенных для упрощенцев видов деятельности.
К первой и второй группе плательщиков единого налога не смогут быть отнесены предприниматели, занимающиеся:
Кроме того, депутаты предлагают:
Цель законопроекта — реорганизация упрощенной системы налогообложения с целью сохранения легального микропредпринимательства, стимулирования создания новых рабочих мест, уменьшения возможности необоснованного давления налоговых органов на субъектов малого предпринимательства.
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