Самоназванный творец Bitcoin должен заплатить иск на 100 миллионов долларов

Австралийский ученый-компьютерщик Крейг Райт, утверждающий, что он изобрел Bitcoin, получил приказ присяжных США выплатить 100 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб из-за утверждений о том, что он обманул умершего друга в отношении интеллектуальной собственности криптовалюты. Об этом пишет Bloomberg.

Что случилось? Айра Клейман, брат Дейва Клеймана, который является одним из предполагаемых создателей Bitcoin, в своем иске заявлял, что Крейг Райт должен Дейву более 500 тыс. BTC. Сам Дейв погиб в автомобильной катастрофе в 2013 году.

Айра утверждает, что его покойный брат работал с Райтом над созданием и добычей Bitcoin в первые годы существования этой криптовалюты. В результате истец утверждает, что имеет право на половину тайника из 1,1 миллиона биткойнов на сумму около 70 миллиардов долларов, которые, как предполагается, принадлежат Сатоши Накамото.

Самопровозглашенный изобретатель Bitcoin Крейг Райт не отрицал, что Дейв Клейман был его коллегой и участвовал в разработке Bitcoin. Однако он заявил, что участие Клеймана было не таким значительным, чтобы назвать его партнером, поэтому Айра не имеет никаких прав на криптовалюту из тайника.

Присяжным в Федеральном суде Майами после трех недель судебного разбирательства потребовалось еще около недели, чтобы вынести вердикт. Так, в понедельник, 6 декабря, жюри отклонило большинство претензий к Крейгу Райту. Но результат, вероятно, не решит спор о том, является ли Райт мифическим создателем валюты Bitcoin.

Многие инвесторы в криптовалюту считают Райта самозванцем, а многолетний судебный процесс во Флориде совсем не успокоил скептиков. Райт много раз заявлял в интервью для СМИ, а также в суде, что это именно он изобрел Bitcoin.

Райт сказал после приговора: «Я никогда в жизни не чувствовал такого облегчения». Он также заявил, что не будет подавать апелляцию. Также мужчина говорит, что считает себя оправданным, а приговор, по его словам, доказывает, что он является создателем Bitcoin.

Поверенный Клеймана Девин Фридман назвал приговор «историческим прецедентом в инновационной и трансформирующей индустрии криптовалюты и блокчейна».

«Много лет назад Крейг Райт сказал семье Клейман, что он и Дэйв Клейман разработали революционную интеллектуальную собственность на основе Bitcoin. Несмотря на эти признания, Райт отказался отдать Клейманам их справедливую долю того, что помогал создавать Дэйв», – говорится в заявлении.

Отмечается, что помимо совместной добычи BTC, Клейман помог Райту создать интеллектуальную собственность, лежащую в основе ранней технологии блокчейн, стоимостью 252 миллиарда долларов США.

Райт же утверждал, что слова брата Дэйва Клеймана – ложь. Он свидетельствовал, что его друг не помогал ему запустить криптовалюту, и утверждал, что не было никаких документальных свидетельств их партнерства.

Андрес Риверо, адвокат Райта, назвал приговор полной победой своего подзащитного.

«Истцы требовали 600 миллиардов долларов США плюс штрафные санкции», – сказал он в телефонном интервью после приговора. «Это одна из самых громких побед в судебных тяжбах Америки. Мы их раздавили. Их результат меньше, чем любое предложение урегулирования, которое мы им когда-либо делали. Это полная потеря для другой стороны».

Однако Райт должен выплатить Айре Клейману $100 млн – у Крейга Райта и Дейва Клеймана была совместная компания W&K Info Defense Research и присяжные постановили, что Райт присвоил Bitcoin, принадлежащие компании.