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Lexus представила компактный внедорожник с водородным двигателем

Lexus представила компактный внедорожник с водородным двигателем

Новый концептуальный внедорожник ROW от Lexus может составить значительную конкуренцию автомобилям с электродвигателем. Он практически не загрязняет атмосферу, поскольку оснащается двигателем внутреннего сгорания на водородной основе. При этом автомобиль уверенно преодолевает бездорожье.

ROW использует 1-литровый блок, подключенный к баллону со сжатым водородом под высоким давлением. Пока неизвестны основные параметры производительности, но в Lexus уверяют, что высокая скорость сгорания водорода приводит к быстрому увеличению крутящего момента, что особенно ценно для внедорожников.

В отличие от бесшумных электромобилей, водородный двигатель издаёт мощный гул. Однако производители обещают его уменьшить за счёт внедрения стандарта QDR (бесшумность, долговечность, надёжность). Во время работы машина выделяет небольшое количество CO2 из-за сгоревшего моторного масла, однако загрязнение окружающей среды всё равно минимальное.


Фото: 4pda.to

Дальность хода внедорожника на одной заправке пока неизвестна. Внешне автомобиль выглядит весьма агрессивно: тёмно-бронзовая окраска, L-образные фары и небольшая решётка радиатора. В длину машина достигает 312 сантиметров, в ширину 173 сантиметра, а высота составляет 180 сантиметров.

За комфорт в салоне ROW отвечают кожаное рулевое колесо и система подвески в сиденье. Вся необходимая информация выводится на дисплей с одним тахометром.


Фото: 4pda.to

«Lexus ROW — это наш ответ на растущую страсть к природе и авантюрный дух потребителей роскоши», — объясняет глава Lexus Europe Спирос Фотинос.

Пока это только концепт и нет никакой информации о его поступлении в продажу.

По материалам 3dnews.ru
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