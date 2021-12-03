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Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты

Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты

Крупнейшее финучреждение Европы Deutsche Bank с активами на 1,3 триллиона долларов отказывается обслуживать платежи по адресу госкомпаний, банков и чиновников Беларуси. Это одна из санкций, которую ввела Европа против режима Лукашенко.

Об этом в обращении к клиентам заявил украинский «OTP Bank», который размещает в Deutsche Bank корреспондентские счета, пишет «Finanz.ru».

Трудности с платежами как в евро, так и в долларах у Беларуси возникли после того, как Евросоюз принял решение о санкционном давлении на режим Лукашенко.

Санкции против Лукашенко ввели за систематическое нарушение прав человека, репрессии и создание миграционного кризиса на границе с Польшей и Литвой. Также 20 физических и 12 юридических лиц в Беларуси оказались под американскими санкциями. Этих лиц фактически лишили возможности получать визы для въезда в США. Но самый мощный санкционный удар Европейский Союз решил нанести по «Белоруснефти», «Гродно Азоту», «Белшине» и авиакомпании «Белавиа».

Отметим, проблемы с валютными операциями в Беларуси возникли задолго до того, как было принято решение о новом санкционном ударе ЕС. Впервые проблемы возникли еще в сентябре этого года. Эксперты это связывают с тем, что уже тогда Deutcsche Bank наложил запрет на корсчета «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

По материалам Комментарии
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