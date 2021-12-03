Apple планирует выпустить пять новых компьютеров в 2022 году

Компания Apple работает над пятью новыми моделями компьютеров Mac, которые планируется выпустить в 2022 году. Среди этих устройств будет и новая версия MacBook Pro начального уровня.
Об этом сообщает Macrumors.com.
Так, в 2022 году Apple выведет на рынок пять новых моделей компьютеров Mac:
Пожалуй, наибольший интерес среди всех этих устройств вызывает MacBook Pro начального уровня. После недавнего выхода ноутбуков MacBook Pro высокого класса с дисплеями большего размера, дополнительными портами, но без сенсорной панели, модель MacBook Pro начального уровня оказалась в странном положении в линейке Mac.
Высказывались предположения, что её производство может быть прекращено, а её место в линейке займёт более дорогая версия MacBook Air.
Однако теперь аналитик Марк Гурман опровергает эти слухи. Какие-либо характеристики устройства пока не разглашаются. Ранее предполагалось, что ноутбук может получить процессор M2.
В списке предполагаемых новинок Apple на 2022 год отсутствуют 24-дюймовый iMac и высокопроизводительный MacBook Pro. Эти устройства были обновлены в 2021 году.
Таким образом, можно предположить, что Apple не планирует проводить ежегодное обновление компьютеров Mac с собственными процессорами.
Кроме компьютеров Maрк Гурман упомянул и некоторые другие продукты Apple, которые он ожидает увидеть в 2022 году. Среди них отмечаются смартфон iPhone SE с 5G, новые наушники AirPods Pro и первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple.
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