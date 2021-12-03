Apple планирует выпустить пять новых компьютеров в 2022 году

Компания Apple работает над пятью новыми моделями компьютеров Mac, которые планируется выпустить в 2022 году. Среди этих устройств будет и новая версия MacBook Pro начального уровня.

Об этом сообщает Macrumors.com.

Так, в 2022 году Apple выведет на рынок пять новых моделей компьютеров Mac:

топовый моноблок iMac с чипом Apple, который будет стоять выше 24-дюймового iMac‌ в продуктовой линейке компании;

существенно переработанный ноутбук MacBook Air с новым дизайном и процессором Apple M2;

обновлённый неттоп Mac mini;

новая версия ноутбука MacBook Pro начального уровня;

новый компьютер Mac Pro с процессором Apple.

Пожалуй, наибольший интерес среди всех этих устройств вызывает MacBook Pro начального уровня. После недавнего выхода ноутбуков MacBook Pro высокого класса с дисплеями большего размера, дополнительными портами, но без сенсорной панели, модель MacBook Pro начального уровня оказалась в странном положении в линейке Mac.

Высказывались предположения, что её производство может быть прекращено, а её место в линейке займёт более дорогая версия MacBook Air.

Однако теперь аналитик Марк Гурман опровергает эти слухи. Какие-либо характеристики устройства пока не разглашаются. Ранее предполагалось, что ноутбук может получить процессор M2.

В списке предполагаемых новинок Apple на 2022 год отсутствуют 24-дюймовый ‌iMac и высокопроизводительный MacBook Pro. Эти устройства были обновлены в 2021 году.

Таким образом, можно предположить, что Apple не планирует проводить ежегодное обновление компьютеров Mac с собственными процессорами.

Кроме компьютеров Maрк Гурман упомянул и некоторые другие продукты Apple, которые он ожидает увидеть в 2022 году. Среди них отмечаются смартфон iPhone SE с 5G, новые наушники AirPods Pro и первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple.