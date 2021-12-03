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Киев переходит в «желтую» зону

Киев переходит в «желтую» зону

С 7 декабря восемь областей и Киев выходят из «красной» зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева», — сказано в сообщении.

Также Немчинов напоминает, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Справка Finance.ua:

  • в случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье «Нарушение правил карантина людей» кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
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